O candidato do PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin, reuniu os principais aliados na noite desta terça-feira, 14, em Brasília, para discutir alguns pontos do programa de governo dele e para apresentar as peças que serão usadas na propaganda de rádio e televisão.

Com as cores verde e amarela, os programas terão um tom propositivo, de acordo com os políticos que participaram do encontro. "É uma campanha de frente bem mais ampla, não é campanha de tucano", avaliou o ex-ministro da Cultura e presidente do PPS, Roberto Freire.

Segundo o ex-deputado Guilherme Campos (PSD-SP), Alckmin destacou no encontro que a campanha dele terá um olhar nacional, focando os problemas do Brasil. "A campanha é muito curta, então há uma preocupação com isso", disse.

Ao final do encontro, a candidata a vice-presidente na chapa, senadora Ana Amélia (PP-RS), avaliou que Alckmin deve usar mais a experiência como governador de São Paulo para convencer o eleitorado.

Freire informou que Alckmin apresentou o programa de governo e agora aguarda sugestões dos aliados para fechar um documento definitivo. O grupo, no entanto, não tem data definida para enviar as ideias e nem para consolidar o texto.

Além de Ana Amélia, Freire e Campos, reuniram-se com Alckmin também os presidentes do PSD, Gilberto Kassab, do DEM, ACM Neto, do PR, Valdemar Costa Neto, e do PTB, Roberto Jefferson.