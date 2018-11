O presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), desembarcou no Rio de Janeiro, saindo de Brasília, por volta das 19h20 desta quarta-feira, 14. Ele seguiu para casa sem falar com a imprensa.

O avião que transportou Bolsonaro pousou na Base Aérea do Galeão, na Ilha do Governador (zona norte do Rio), e dali o presidente eleito, escoltado por policiais federais, seguiu para casa, na Barra da Tijuca (zona oeste).

Bolsonaro entrou no condomínio em que mora por volta das 20h10, sem falar com a imprensa. Ele não tem mais compromissos agendados nesta quarta-feira.