O governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg (PSB), que teve a candidatura à reeleição oficializada em convenção na manhã deste sábado (28), defendeu o apoio do partido ao pré-candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT).

O PSB está dividido em relação ao rumo que deve ter na eleição presidencial, depois que o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa desistiu, no início de maio, da candidatura ao Palácio do Planalto pela legenda.

Há alas que defendem aliança com Ciro e outras que pregam a neutralidade. Já o governador de Pernambuco e vice-presidente nacional do PSB, Paulo Câmara, declarou no início deste mês que apoiará a candidatura do ex-presidente petista Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso na Lava Jato.

"Até o momento da decisão definitiva do PSB vou procurar convencer os dirigentes nacionais do partido que a melhor alternativa para o Brasil sair da polarização PSDB-PT é a candidatura Ciro Gomes", afirmou Rollemberg, após discursar no ato. A convenção nacional do PSB está marcada para 5 de agosto, último dia previsto na legislação eleitoral para os partidos definirem seus candidatos.

Presente à convenção no Distrito Federal, o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, afirmou que o partido estará "do lado certo" na campanha presidencial. Na cerimônia ontem, a legenda também lançou a ex-secretária de Orçamento e Planejamento do DF Leany Lemos a candidata ao Senado, além de outros sete candidatos a deputado federal pelo DF.

Na sexta-feira (27), o deputado federal Rogério Rosso (PSD) também anunciou que será candidato ao governo do DF.