O futuro ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, acaba de anunciar o embaixador Otávio Brandelli para o posto secretário-geral das Relações Exteriores, a segunda posição mais alta do Itamaraty.

"Tenho a alegria de anunciar o embaixador Otávio Brandelli, diplomata de competência e dedicação amplamente reconhecidas, para futuro secretário-geral das Relações Exteriores. Será meu braço direito para implementar a política externa do presidente Bolsonaro", escreveu Araújo em rede social. Brandelli é o atual Diretor do Departamento do Mercosul.