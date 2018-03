BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, disse nesta quinta-feira que o assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL) no Rio de Janeiro confirma a necessidade da intervenção federal decretada pelo presidente Michel Temer na área de segurança pública daquele Estado.

Em entrevista coletiva no Palácio do Planalto, Marun disse que se o assassinato de Marielle, que ocorreu na noite de quarta-feira, tinha como objetivo tirar o governo do caminho da intervenção, isso não vai acontecer.

O ministro procurou mostrar otimismo de que em poucos dias o crime estará solucionado.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)