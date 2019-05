Estudantes de todo o País voltaram às ruas ontem em protesto contra o bloqueio de verbas no Ministério da Educação levando faixas contra as restrições orçamentárias na pasta e com críticas a medidas adotadas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL).

Em algumas cidades, como Brasília, os atos convocados pela União Nacional dos Estudantes (UNE) começaram por volta das 10h, com a participação também de sindicatos, partidos de esquerda e movimentos sociais.

No último dia 15, quando protestos tomaram as ruas do País contra o que o governo chama de contingenciamento na Educação, mas os participantes classificam de cortes, Bolsonaro chamou os manifestantes de “imbecis” e “idiotas úteis’. Até o fechamento desta edição, o presidente ainda não havia se pronunciado sobre os protestos.

Além de Brasília, capitais como Salvador, São Luís e Teresina realizaram atos contra o bloqueio de verbas na educação. Em outras grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Recife, os atos estavam marcados mais para o fim da tarde. Na capital paulista, a maior concentração dos manifestantes ocorreu a partir das 17h no Largo da Batata, zona oeste da cidade.

No próximo dia 4, seis ex-ministros da Educação de governos diferentes vão se reunir pela primeira vez no auditório do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (USP). Na pauta, a situação da Educação no País. Participarão da reunião José Goldemberg, Murílio Hingel, Cristovam Buarque, Fernando Haddad, Aloizio Mercadante e Renato Janine. Após o encontro, os ex-ministros divulgarão um documento propositivo e falarão com a imprensa.