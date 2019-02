A demissão do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República Gustavo Bebianno pelo presidente Jair Bolsonaro foi precedida por uma discussão longa por meio do aplicativo Whatsapp, com troca de acusações entre eles.

Os áudios, datados de 12 de fevereiro foram publicados pela Veja e desmentem a versão do presidente, segundo quem eles não haviam conversado na data. Bolsonaro disse em entrevista à Record TV que era mentira que eles conversaram antes da alta hospitalar.

As mensagens dão ideia do conjunto de razões para a demissão do ex-ministro, que, segundo a Presidência da República, foram de "foro íntimo" de Bolsonaro. O presidente é chamado por Bebianno de "capitão" ao longo do diálogo.

Na conversa, Bolsonaro trata a TV Globo como "inimiga" e manda o agora ex-ministro cancelar uma audiência com um representante da direção da empresa, no Palácio do Planalto. "Gustavo, o que eu acho desse cara da Globo dentro do Palácio do Planalto: eu não quero ele aí dentro. Qual a mensagem que vai dar para as outras emissoras? Que nós estamos se aproximando da Globo. Então não dá para ter esse tipo de relacionamento [...] Como presidente da República: cancela, não quero esse cara aí dentro, ponto final."

O presidente também relata restrições a uma viagem à Região Norte, que era articulada, enquanto ele ainda estava internado, com os ministros Ricardo Salles (Meio Ambiente) e Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos). Ele dispara: "Quem tá patrocinando essa ida para a Amazônia? Quem tá sendo o cabeça dessa viagem à Amazônia?"

Em outro mensagem, o presidente revela preocupação com a investigação da suspeita de desvio de dinheiro público no PSL. ‘A Polícia Federal vai entrar no circuito pra apurar a verdade. Tudo bem, vamos ver. Quem deve paga, tá certo? Eu sei que você é dessa linha minha aí." /Estadão Conteúdo