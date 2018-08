O ministro Roberto Barroso, do STF, acatou pedido feito pela Polícia Federal para permitir o compartilhamento de provas colhidas do chamado inquérito dos portos – que investiga o presidente Michel Temer por supostas irregularidades na edição de um decreto que altera regras no setor portuário – para integrar o inquérito que também apura a conduta dele em um suposto acerto de pagamento de propina da Odebrecht para as eleições de 2014.

A investigação envolve a suspeita de crime numa contribuição de R$ 10 milhões para o então PMDB, que teria sido formalizada em um jantar no Palácio do Jaburu, residência da vice-presidência, com a presença de Temer, do empresário Marcelo Odebrecht e dos hoje ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Secretaria-Geral da Presidência da República) em 2014. /Reuters