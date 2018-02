Sem votos para aprovar a reforma da Previdência, a base aliada na Câmara esticou a votação da matéria, do dia 19 para até 28 deste mês. O Palácio fez mais concessões ao texto e já sinalizou que está disposto a novas negociações.

Uma das novidades tem o apoio do deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara. Ele defende discutir a proposta dos governadores para a criação de um fundo previdenciário, estimado por economistas em torno de R$ 400 bilhões, que seria jogado no colo da União.

Em troca, os governadores pressionariam suas bancadas, pela aprovação das novas regras previdenciárias. Maia confirmou que chamou à responsabilidade os governadores e os prefeitos para conseguir votos pela proposta. Com os governadores, ele se reuniu na segunda (5).

"Não podemos ficar parado com esta agenda, até porque temos outras importantes para o ajuste fiscal", afirmou Maia. Se a articulação com governadores resultar em cerca de 300 votos até a semana do dia 20 de fevereiro, data marcada para a votação, a proposta da reforma da Previdência vai a plenário, reafirmou Maia.

Em outra frente, os governadores tentarão impor o projeto de securitização das dívidas. A proposta, aprovada no Senado em 2017, aguarda uma decisão da Câmara. Autoriza estados e municípios a venderem, no mercado, parte das dívidas que têm a receber. A aprovação é vista como urgente para os governadores do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul.

Em entrevista, o relator da matéria, deputado Arthur Maia (PPS-BA), apresentou uma emenda aglutinativa reunindo mais quatro concessões à base aliada. Inclusive a pensão integral para viúvas e viúvos de policiais mortos em serviço, para agradar à “bancada da bala”.

A partir do dia 19, sinalizou o relator, há espaço para novas negociações, referindo-se apenas à reivindicações de categorias profissionais. Isso será viável se representar mais votos para alcançar os 308 necessários à aprovação do projeto.

"Isso [reivindicações de setores por mudanças na reforma] são pontos colocados e não estão impedidos de constarem no texto. Porque o plenário da Câmara pode discutir e fazer alterações. Eu, como relator, posso dizer que só façamos qualquer tipo de alteração que tenham resultado em voto.Não adianta fazer concessão para quem está contra a reforma", afirmou o deputado.

O governo também cedeu ao manter os trabalhadores rurais sem alterações. O mesmo com benefício a idosos e deficientes físicos e mentais. Também caiu o tempo mínima de contribuição para os trabalhadores da iniciativa privada, de 25 anos para 15 anos. Novas regras para os servidores públicos que entraram na carreira antes de 2003 é uma das pautas dos parlamentares ligados ao funcionalismo. Pode entrar na mesa das negociações.