O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira, 9, que a sua vida e a do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, não são fáceis em referência à atuação como juiz na operação Lava Jato. Moro acompanhou Bolsonaro em uma cerimônia de promoção de 16 oficiais-generais do Exército, em Brasília.

"Nossa vida também não é fácil, mas quem tem a paz na consciência e um norte a seguir supera seus obstáculos. ... Sérgio Moro teve a galhardia e a coragem de cumprir a lei e fazer com que as entranhas do poder fossem colocados à vista de todos, do passado e do presente", disse.