Um dia depois de ironizar sobre como ficariam os jornais após o decreto que põe fim à obrigatoriedade das empresas de capital aberto de inserir seus balanços em publicações diárias, o presidente Jair Bolsonaro baixou o tom. Ontem a fala do chefe do Executivo foi de que a medida visa diminuir o desmatamento no País.

“Temos desmatamento no Brasil, tá? E para ajudar a conter o desmatamento, tem que ter menos matéria na imprensa de papel", disse ele após participar de um evento, na manhã de ontem (7).

Na véspera, o chefe do Executivo usou um tom jocoso para falar sobre como a imprensa o persegue e gostaria de ver como as publicações iriam “se virar” sem os recursos oriundos dos balanços financeiros da companhia listadas na Bolsa de Valores.

Ao falar que a decisão não tinha como motivo acabar com os jornais, o presidente alfinetou: “Alguém é contra medida para evitar o desmatamento?".

O papel usado nas publicações impressas, no entanto, é importado, não tendo relação com o desmatamento no País.

De acordo com o presidente, as empresas de capital aberto se queixavam dos altos valores gastos com tais publicações. Segundo ele, algumas companhias gastavam até R$ 2 milhões com tais obrigações. "Vamos acabar com isso. O empresário vai gastar menos, vai poder botar seu produto mais barato. Existe hoje em dia profissão de datilógrafo? Acabou. Essa questão de publicar balancete que ninguém lê, você vai nos sites e lê.” /Agências