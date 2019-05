Cercado de seguranças e acompanhado da bancada do Partido Novo, o presidente Jair Bolsonaro caminhou à pé do Palácio do Planalto ao Congresso Nacional na manhã nesta quarta-feira (29) para participar de uma sessão solene na Câmara em homenagem ao artista Carlos Alberto Nóbrega.

O presidente, que não respondeu às perguntas feitas pela imprensa no caminho, atravessou a rua que separa o Planalto do Congresso sem que o evento estivesse previsto na agenda. Ele estava reunido com a bancada do Novo para um café da manhã que começou às 9h. Às 11h, ele tem audiência no Planalto com o ministro da Defesa Fernando Azevedo.