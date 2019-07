O presidente Jair Bolsonaro chegou pouco antes das 9h desta quarta-feira, 10, à Câmara dos Deputados, onde participa de um culto da Frente Parlamentar Evangélica ministrado pelo ministro da Secretaria de Governo, general Luiz Eduardo Ramos. O novo articulador político do governo é evangélico e frequentador da Igreja Batista.

O presidente entrou na Câmara sem falar com a imprensa. Na chegada ao auditório Nereu Ramos, no entanto, ao ser questionado pelo Broadcast Político sobre se vai aproveitar a ida à Câmara para se reunir e discutir pontos da proposta de reforma da Previdência com deputados, Bolsonaro disse, em tom de brincadeira, que já está entre parlamentares. "A discussão está com eles, a bola está com eles", afirmou o presidente.

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, 3, por 353 votos a 118, o requerimento apresentado pelo PSL para o encerramento da discussão sobre reforma da Previdência. O presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), encerrou os trabalhos na madrugada desta quarta-feira e convocou nova sessão para hoje, marcada para as 9h. Bolsonaro chegou ao evento ao som da música "homem de guerra é Jeová".