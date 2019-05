SÃO PAULO (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro disse neste sábado que apenas repassou um texto, de autor desconhecido, dizendo que o Brasil é "ingovernável fora de conchavos" e foi "sequestrado pelas corporações".

Ao ser questionado nesta manhã sobre o que quis dizer com um texto, Bolsonaro afirmou: "O texto? Pergunta para o autor. Eu apenas passei para meia dúzia de pessoas".

A afirmação neste sábado, segundo a Agência Brasil, foi feita após o presidente sair no jardim do Palácio da Alvorada e ir ao portão cumprimentar pouco mais de cem crianças de uma escola pública de Brasília, que faziam turismo cívico pela cidade.

A ação do presidente foi revelada pelo jornal Estado de S. Paulo e confirmada à Reuters pelo porta-voz da Presidência, general Otávio do Rêgo Barros, através de mensagem.

O texto circula nas redes sociais há dias e a Reuters encontrou cópias, com autor desconhecido, distribuído em páginas de apoiadores de Bolsonaro no Facebook e em comentários de pelo menos dois blogs, mas todos como tendo sido copiados de outra pessoa.

"Bastaram cinco meses de um governo atípico, 'sem jeito' com o Congresso e de comunicação amadora para nos mostrar que o Brasil nunca foi, e talvez nunca será, governado de acordo com o interesse dos eleitores", escreveu o autor.

"Descobrimos que não existe nenhum compromisso de campanha que pode ser cumprido sem que as corporações deem suas bênçãos. Sempre a contragosto."

O agenda do governo de Bolsonaro, diz ainda o autor, não seria de interesse de nenhuma das "corporações" --no que ele inclui empresários, sindicalistas, o Judiciário e o Congresso.

Bolsonaro compartilhou o texto depois de mais uma semana em que a relação do governo com o Congresso se mostrou mais complicada do que nunca. Fontes ouvidas pela Reuters confirmaram que o governo está em um de seus piores momentos no trato com o Legislativo, depois de algumas derrotas em série. [nL2N22T0V4]

Sem base e sem conseguir negociar, o Planalto vê por exemplo o risco de caducar a medida provisória da reforma administrativa, que diminuiu o número de ministérios, e está, segundo fontes com conhecimento do assunto, na mão do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para tentar evitar a derrota.

Segundo o porta-voz da Presidência, além de compartilhar o texto, o presidente enviou um comentário em que diz estar fazendo todo esforço para governar.

"Os desafios são inúmeros e a mudança na forma de governar não agrada àqueles grupos que no passado se beneficiavam das relações pouco republicanas. Quero contar com a sociedade para juntos revertermos essa situação e colocarmos o país de volta ao trilho do futuro promissor. Que Deus nos ajude!", diz o texto de Bolsonaro.

(Por Roberto Samora; com reportagem adicional de Lisandra Paraguassu)