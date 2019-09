BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro aproveitou cerimônia de lançamento da campanha Semana do Brasil para afirmar que o país vai dar a volta por cima nas dificuldades econômicas e entrar para o chamado Primeiro Mundo.

Em rápido discurso, Bolsonaro ressaltou o patriotismo e fez questão de voltar a defender a soberania do Brasil sobre a Amazônia em seu território.

A campanha Semana do Brasil --entre os dias 6 e 15 deste mês-- pretende, segundo o governo "incentivar o sentimento de patriotismo da população e criar, no mês de setembro, um momento especial para os consumidores, estimulando a economia do país".

A Secretaria de Comunicação informa que, até o momento, 4.680 empresas e entidades se mobilizaram para participar da campanha com descontos, promoções e benefícios aos consumidores.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)