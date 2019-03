O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira, 28, que declarações públicas de seu filho Carlos Bolsonaro relacionadas ao governo federal agora passam por sua avaliação. "Tudo passou a ter um filtro da minha parte", contou o presidente em um café da manhã com jornalistas, segundo o portal de notícias UOL.

Bolsonaro afirmou, ainda, que seus filhos não têm gerência sobre o governo, e lamentou o vazamento de áudios que trocou com o então ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebianno. Os áudios foram usados por Bebianno para rebater acusações de Carlos e do presidente de que ele teria mentido, no episódio que culminou com a sua demissão.

O jornal O Estado de S. Paulo não foi convidado para a coletiva. As declarações de Bolsonaro ocorrem após a primeira demissão no ministério causar instabilidade no governo. Antes da demissão, a permanência de Bebianno no cargo foi defendida por militares do governo e congressistas da base, que entenderam a questão como uma interferência da família do presidente no governo.

Carlos, que é vereador no Rio de Janeiro, reagiu através de sua conta oficial no Twitter. "Como vocês são baixos! Nenhum dos filhos mandam no governo mesmo e qualquer um que conversa com o Presidente o deve e tem de ser filtrado", escreveu, em resposta à publicação da notícia pelo UOL.

"Como vocês são baixos! Nenhum dos filhos mandam no governo mesmo e qualquer um que converse com o Presidente o deve e tem de ser filtrado. Quanto a mira de vocês em mim. Eu e Jair Bolsonaro sabemos as intenções! Abraços de nós dois pra vocês! - Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) 28 de fevereiro de 2019"