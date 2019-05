Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro disse nesta segunda-feira que o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Alberto Santos Cruz, tem seu respaldo completo e que a melhor resposta para polêmicas como as criadas pelo escritor Olavo de Carvalho, é "ficar quieto".

"O que eu tenho falado é que de acordo com a origem do problema a melhor resposta é ficar quieto, porque temos muitas coisas mais importantes para discutir no Brasil", afirmou o presidente ao sair do Ministério da Economia, onde teve um encontro com os servidores de alto escalão da pasta. "Aqueles que por ventura não tem o tato político estão pagando um preço junto á mídia."

Questionado se o ministro, general da reserva, tinha seu respaldo, Bolsonaro respondeu que sim. "Completamente. Ele está em São João da Cachoeira tratando de assunto fundiários e indigenistas."

Santos Cruz passou a ser novamente alvo de Olavo de Carvalho --e, na esteira, dos filhos do presidente, Carlos e Eduardo-- nesse final de semana, quando o escritor disse que o ministro "fofoca e difama pelas costas", ao que Santos Cruz respondeu que Carvalho é "um desocupado esquizofrênico".

Na noite de domingo, o ministro teve uma reunião de uma hora e meia com o presidente no Palácio da Alvorada. Em outra onda de ataques do escritor, em que Olavo disse que Santos Cruz "não presta", o ministro já havia dito que conversaria sobre os ataques com Bolsonaro.

"Estive com ele ontem à noite, conversamos por uma hora e meia como sempre faço, sobre diversos assuntos...como faço nos fins de semana com diversos ministros", disse o presidente.

Bolsonaro negou, no entanto, que Santos Cruz tenha feito reclamações. Fontes ouvidas pela Reuters, no entanto, confirmam que o ministro tratou sim dos ataques de Carvalho.

(Edição de Eduardo Simões)