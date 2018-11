O presidente eleito, Jair Bolsonaro, cumprirá agenda no interior paulista nesta sexta-feira, dia 30. O militar da reserva chegou à Base Aérea do Galeão, na Ilha do Governador, às 7h12 e embarca às 8h para Guaratinguetá, cidade do Vale do Paraíba.

Pela manhã, Bolsonaro irá participar da formatura de oficiais da Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR). Ele almoça no local e segue para Cachoeira Paulista, onde visitará a comunidade Canção Nova e concederá entrevista à emissora católica.

No fim da tarde, Jair Bolsonaro volta para o Estado do Rio de Janeiro, mas fica na cidade de Resende. Lá, ele participa de solenidade da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) na manhã de sábado. A agenda deste final de semana inclui ainda uma viagem a São Paulo, onde Bolsonaro irá assistir à partida entre Palmeiras e Vitória, pela última rodada do Brasileirão.