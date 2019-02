O presidente Jair Bolsonaro e o presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, estão reunidos na manhã desta terça-feira, 26, na sede da Itaipu Binacional. A reunião bilateral não estava na agenda dos presidentes, e o assunto do encontro não foi informado. Devido a essa reunião, a solenidade de posse do novo diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, general Joaquim Silva e Luna, marcada para as 10h, está atrasada.