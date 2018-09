BRASÍLIA (Reuters) - O deputado estadual Flavio Bolsonaro (PSL-RJ) afirmou nesta segunda-feira que seu pai, o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), vai fazer campanha ao Palácio do Planalto por meio da internet, quando tiver condições para isso, após ter sido esfaqueado durante ato de campanha em Juiz de Fora (MG) na quinta-feira passada.

Flavio e seu irmão, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) reuniram-se nesta tarde em Brasília com o diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galloro, para discutir a necessidade de medidas de reforço de segurança do candidato a presidente e parentes, além de conversar sobre o andamento das investigações do atentado.

Em entrevista coletiva, Flavio disse ainda que a segunda cirurgia por que vai passar Bolsonaro estava prevista e não significa nada “fora do normal”.

(Reportagem de Ricardo Brito)