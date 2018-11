O presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), fará exames pré-operatórios no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na manhã da próxima sexta-feira, 23. A informação foi confirmada por assessores.

Bolsonaro, esfaqueado num ato de campanha eleitoral em setembro, em Juiz de Fora, com comprometimento dos intestinos, fará uma cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia que está usando desde então.

A operação será no dia 12. Antes, no dia 10, ele será diplomado pelo Tribunal Superior Eleitoral, com o vice, general Hamilton Mourão. A data foi ajustada à condição de saúde do presidente eleito.

Bolsonaro viaja no feriado de amanhã para Brasília, para dar continuidade às reuniões da transição. Ele tem marcada visita de cortesia à procuradora-geral da República, Raquel Dodge, entre encontros com outras autoridades.

O presidente eleito fica em Brasília até sexta, quando vai a São Paulo e, em seguida, retorna ao Rio, onde mora.