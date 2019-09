Numa transmissão ao vivo pelo Facebook que durou pouco mais de três minutos, o presidente Jair Bolsonaro dirigiu-se aos internautas do quarto do Hospital Vila Nova Star, na Vila Nova Conceição, zona sul de São Paulo, onde está internado desde sábado, 7, para a correção de uma hérnia. Bolsonaro apareceu ainda com a sonda nasogástrica - para aliviar a pressão de gases acumulados no intestino - e falou devagar e em tom baixo, parando para tomar fôlego em alguns momentos.

Bolsonaro tratou rapidamente de alguns assuntos da semana, como a medida provisória que desobriga alunos de pagar entidades de classe para a emissão da carteira estudantil e a que garante pensão vitalícia para vítimas de microcefalia por infecção do vírus zika.

O presidente ainda mencionou a visita que recebeu do médico Luiz Henrique Borsato, que o atendeu após o atentado sofrido durante a campanha presidencial. "É uma visita que não tinha como eu não me emocionar", disse ele. Bolsonaro concluiu a transmissão dizendo: "Nós temos uma missão: ajudar a mudar o destino desse grande País chamado Brasil".