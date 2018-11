RIO DE JANEIRO (Reuters) - O presidente eleito Jair Bolsonaro decidiu levar Jorge Antonio de Oliveira Francisco, chefe de gabinete de seu filho, deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), para ocupar a subchefia de Assuntos Jurídicos do Palácio do Planalto no futuro governo, informou a assessoria de imprensa do presidente eleito.

De acordo com nota divulgada nesta sexta-feira pela assessoria do futuro presidente, Oliveira Francisco é policial militar da reserva e atua no Congresso Nacional desde 2003, inicialmente como assessor parlamentar da PM do Distrito Federal e depois como assessor jurídico do gabinete de Jair Bolsonaro na Câmara, antes de assumir a chefia de gabinete e assessoria jurídica de Eduardo Bolsonaro.

O futuro subchefe de Assuntos Jurídicos atuou na Polícia Militar do Distrito Federal por 20 anos e é advogado desde 2006, de acordo com a nota.

Ligada à Casa Civil, que no governo Bolsonaro será comandada pelo deputado federal Onyx Lorenzoni (DEM-RS), a subchefia de Assuntos Jurídicos da Presidência da República tem entre suas atribuições examinar os fundamentos jurídicos e a constitucionalidade dos atos do presidente, além de supervisionar a elaboração de projetos de lei de autoria do Poder Executivo.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)