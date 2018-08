O candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, participou na manhã deste sábado (18) da cerimônia de entrega de espadins a cadetes em formatura na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, no sul fluminense.

Bolsonaro dividiu o palanque com autoridades do primeiro escalão do governo de Michel Temer, como o ministro da Defesa, general Joaquim Silva e Luna, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Westhphalen Etchgoyen, a ministra da Advocacia Geral da União, Grace Mendonça, e a procuradora-geral da República, Raquel Dodge.

Bolsonaro foi assediado por admiradores e posou para selfies no meio da cerimônia. Os filhos e deputados pelo PSL Flávio (estadual no Rio) e Eduardo Bolsonaro (federal por São Paulo) também estavam presentes, assim como o vice do candidato na chapa à Presidência, general Mourão.

A entrega de espadins é realizada desde 1932, mas essa é a primeira turma com integrantes mulheres a receber o símbolo. Da turma de 418 cadetes formandos do curso básico da Aman, 30 são do sexo feminino; quatro delas ficaram na lista dos 10 alunos mais bem avaliados.