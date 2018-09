SÃO PAULO (Reuters) - O candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, permanece "consciente e em boas condições clínicas" após ter sido esfaqueado na quinta-feira e seu quadro não apresentou "nenhuma intercorrência nas últimas 24 horas", informou o hospital Albert Einstein em boletim médico na manhã deste sábado.

O documento explica que Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) depois de ter sofrido o atentado num evento de campanha e passar por uma delicada cirurgia de emergência em Juiz de Fora (MG).

"Os exames de imagem e laboratoriais realizados durante avaliação médica mostraram resultados estáveis. Encontra-se em boas condições cardiovascular e pulmonar, sem febre ou outros sinais de infecção. Mantém jejum oral, recebendo nutrientes por via endovenosa", descreve o boletim, assinado pela equipe médica do hospital.

De acordo com o hospital, será dada continuidade ao tratamento clínico, "sem necessidade de procedimento no momento", com expectativa de que Bolsonaro seja movimentado do leito para a poltrona neste sábado.

Líder na corrida presidencial, Bolsonaro sofreu lesões nos intestinos grosso e delgado e em uma veia abdominal, em decorrência de um único, porém profundo, golpe de faca durante ato de campanha em Juiz de Fora.

(Por Camila Moreira)