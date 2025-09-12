Política

Bolsonaro pode se candidatar em 2026 contra Lula?

Condenado no STF, futuro político de Bolsonaro está selado

Escrito por Anny Malagolini
Jair Bolsonaro (PL) viu seu futuro político se complicar de vez após o Supremo Tribunal Federal (STF) o sentenciar a 27 anos e três meses de prisão em regime fechado. A condenação, concluída em 11 de setembro, refere-se à participação do ex-presidente na trama que levou aos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

A sentença criminal se soma a uma decisão anterior que já o havia tirado das próximas eleições. Com o novo cenário, a possibilidade de Bolsonaro voltar a disputar um cargo público se torna remota.

Quando Bolsonaro pode se candidatar de novo?

Na prática, é provável que nunca mais. Antes mesmo da condenação no STF, o ex-presidente já estava inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em junho de 2023, a Corte Eleitoral o proibiu de disputar eleições por oito anos. A maioria dos ministros concluiu que Bolsonaro cometeu abuso de poder político e usou indevidamente os meios de comunicação durante uma reunião com embaixadores em julho de 2022, na qual atacou o sistema eleitoral brasileiro sem apresentar provas. A ação que resultou na condenação foi movida pelo PDT.

Essa primeira decisão já o impedia de concorrer até 2030. No entanto, a condenação criminal pelo STF impõe um novo e mais longo período de inelegibilidade, que, somado a outros fatores, deve barrar o ex-capitão das urnas até pelo menos 2062, quando ele terá 107 anos.

E o caso de Lula, que também ficou inelegível?

A comparação com a situação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é comum, mas os casos são diferentes.

Lula foi barrado das eleições de 2018 com base na Lei da Ficha Limpa, após ser condenado no âmbito da Operação Lava Jato. O TSE, na época, indeferiu seu registro de candidatura por 6 votos a 1.

Contudo, em 2021, o STF anulou as condenações de Lula. A Suprema Corte entendeu que o ex-juiz Sergio Moro, responsável pelas sentenças, foi parcial. Com a anulação dos processos, Lula recuperou seus direitos políticos, o que permitiu que ele se candidatasse e vencesse a eleição presidencial de 2022.

