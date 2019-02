O presidente Jair Bolsonaro afirmou, em reunião com a bancada do PSL da Câmara, ser importante a aprovação rápida da reforma da Previdência pelo Congresso, mas fez questão de ressalvar que eventuais mudanças ao texto encaminhado pelo governo sejam feitas com brevidade.

O relato sobre a fala do presidente no encontro é da deputada Bia Kicis (PSL-DF). Segundo ela, Bolsonaro destacou que a discussão sobre o texto está nas mãos do parlamento. O encontro do presidente com a bancada do PSL ocorreu horas após ele ter ido pessoalmente à Câmara apresentar o texto.

O presidente, segundo Bia Kicis, não demonstrou preocupação com o fato de que na véspera da entrega da proposta de reforma ao Congresso a Câmara dos Deputados ter aprovado um projeto de decreto legislativo que revoga os efeitos de um decreto que altera as regras de classificação de informações secretas e ultrassecretas para permitir que mais servidores possam determinar o sigilo de dados.

A deputada disse que Bolsonaro lembrou no encontro que não foi ele que assinou o decreto. Ele foi editado no momento em que o presidente estava hospitalizado pelo presidente em exercício, Hamilton Mourão. "Para nós, não representou nenhuma derrota."

Apesar das falas da deputada, os sinais que o Congresso mandam ainda são de cautela. Ontem, por exemplo, o governo adiou um encontro com líderes de partidos em função da possibilidade de ter um quórum esvaziado. O encontro seria com o presidente e deputados que compõem a base aliada na Câmara. A avaliação feita pelo governo é de que é preciso ganhar tempo para apaziguar os ânimos de modo a não desperdiçar a chance de ter uma aproximação mais efetiva do presidente com a sua possível rede de apoio.

O encontro será realizado na próxima terça-feira, 26. Bolsonaro pretende conversar com os parlamentares sobre a proposta de reforma da Previdência. Ele deve, no entanto, ouvir críticas e reclamações sobre a condução da articulação do seu governo com o Congresso.

Foram convidados os partidos que o governo acredita que estarão em sua base de apoio. Já da oposição, foram chamados só PSB e o PDT. Os líderes do PT, PCdoB, PSOL, Rede e PPL não foram convidados.

O líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo (PSL-GO) afirmou que a decisão de adiar o encontro foi tomada para dar tempo aos parlamentares se aprofundarem na questão.

"Estivemos na quarta com os líderes quando o presidente foi levar a PEC da previdência. Já foi um movimento importante. Achamos melhor, então, dar um tempo maior para a leitura e estudo da proposta por parte dos líderes", disse.

Para ele, o encontro mostrará ao Congresso que o governo quer "prestigiar as lideranças partidárias" e que "estará aberto para negociações" porque sabe que o projeto será modificado pelo Congresso.

Um outro motivo que levou ao adiamento da reunião foi a possível falta de alguns líderes ao encontro. À reportagem, deputados afirmaram que não compareceriam porque já tinham outros compromissos marcados em seus estados.

O governo pretende formar uma base aliada que chegue a 350 deputados. O número é considerado como fundamental para garantir a aprovação da reforma da Previdência na Câmara. Por se tratar de uma emenda à Constituição, é necessário ter o voto de 308 parlamentares para aprovar o texto. A expectativa é de que ele tenha sua tramitação concluída na Câmara até o fim do primeiro semestre. Depois, seguirá para análise do Senado.

Os encontros de Bolsanaro com lideranças partidárias começaram a ser articuladas na semana passada como uma forma de aproximar o governo do parlamento. Na quarta, o presidente se reuniu com a bancada do PSL no Palácio do Planalto. A expectativa é que o secretário de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, agende mais encontros. "Eu mesmo confesso que tenho dúvidas sobre o projeto porque são muitas as variáveis. Estou estudando e tenho que me tornar alguém com plenas condições de defender a aprovação e dirimir as dúvidas da sociedade", disse.