O candidato à Presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro, afirmou nesta terça-feira, 14, que os moradores de quilombos do País não desejam mais serem "tutelados pelo Estado".

"Os quilombolas querem uma nova Lei Áurea, eles não querem mais ser tutelados pelo Estado. Querem trabalhar do jeito deles e até mesmo vender as terras que eles possuem", afirmou o capitão da reserva, em entrevista à Record TV.

O deputado federal defendeu ainda a adoção de métodos anticoncepcionais por mulheres em situação de rua. "Muitas vezes as crianças que nascem em um ambiente como esse vão para a violência", disse. Perguntado se não caberia também a adoção de uma política voltada para a população masculina, Bolsonaro disse que "o homem é mais irresponsável nesta questão (da gravidez)".

O candidato do PSL atacou também a deputada federal Maria do Rosário (PT-RS), com quem protagonizou uma discussão no Salão Verde da Câmara em 2003 em torno da maioridade penal.

"Quem é que defende a mulher, eu ou ela (Maria do Rosário)?", questionou o deputado aos entrevistadores.

Bolsonaro criticou mais uma vez os governos petistas, que, segundo o candidato, "sempre buscaram caçar o mandato" dele.