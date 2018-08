PORTO ALEGRE (Reuters) - O candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, rebateu nesta quinta-feira declarações do presidenciável do PDT, Ciro Gomes, que na véspera o chamou de "projetinho de Hitlerzinho tropical", e salientou que, ao fazer a declaração, o pedetista elogiou o líder nazista.

Ao fazer a declaração sobre Bolsonaro, após participar de evento promovido pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais do Ensino Superior (Andifes), Ciro também afirmou que o candidato do PSL é "muito mal preparado", ao contrário de Hitler que, nas palavras do pedetista, "pelo menos era um intelectual razoável”.

Bolsonaro aproveitou este último trecho para rebater Ciro, quando indagado por jornalistas em Porto Alegre sobre o comentário do adversário.

“Ele complementa. Ele disse que Hitler é inteligente. Está tendo coragem de elogiar Hitler. É uma coisa bastante complicada. Realmente, não sou conhecedor de tanta coisa como ele, porque ele já foi ministro do Lula e ajudou a enterrar o Brasil nesse caos ético, moral e econômico em que nos encontramos”, disparou Bolsonaro.

Ciro foi ministro da Integração Nacional no primeiro mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lidera as pesquisas de intenção de voto para o Palácio do Planalto, mas deve ser impedido de concorrer pela Lei da Ficha Limpa. Ele está preso desde abril em Curitiba, cumprindo pena por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do tríplex do Guarujá.

Bolsonaro participou de encontro com eleitoras na capital gaúcha nesta sexta, em meio a dificuldades que tem enfrentado, de acordo com as pesquisas de intenção de voto, junto ao eleitorado feminino, que é maioria e que também representa parcela importante entre os indecisos.

"Sou sim defensor também das mulheres do Brasil", disse Bolsonaro em seu discurso às eleitoras. "Nós queremos vocês do nosso lado", acrescentou ele, que muitas vezes é acusado de declarações machistas e misóginas, o que ele nega.

O candidato do PSL voltou a defender propostas como a castração química de condenados por estupro que desejem ter acesso à progressão de pena e à flexibilização das regras de porte de arma para armar também as mulheres. De acordo com ele, com armas em punho, as mulheres poderão se defender.

"Armas defendem vidas e evitam a violência. Vamos deixar bem claro: armas não geram a violência e flores não garantem a paz", disse o capitão da reserva do Exército.

(Reportagem de Gabriel Stargardter)