O presidente Jair Bolsonaro recebeu alta do Hospital Albert Einstein na manhã desta quarta-feira, dia 13, com o quadro pulmonar normalizado e a função intestinal restabelecida, de acordo com boletim médico divulgado após a saída dele do hospital paulistano.

Após internação para cirurgia de retirada da bolsa de colostomia, Bolsonaro havia sido diagnosticado com pneumonia. De acordo com a equipe médica, o presidente deixou o hospital sem dor, sem febre e mantendo uma dieta com alimentação leve.

Bolsonaro já está a caminho de Brasília. No Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, o presidente embarcou por volta das 12h50 no avião presidencial, acompanhado da esposa, Michelle Bolsonaro, e de integrantes da sua equipe. O presidente chegou ao aeroporto paulistano cercado por um forte esquema de segurança e dirigiu-se diretamente ao avião presidencial.