SÃO PAULO (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro reiterou nesta quinta-feira que o ministro Paulo Guedes é 100% responsável pela condução da economia brasileira e que não existe plano B, em discurso a empresários e autoridades na abertura do Fórum de Investimentos Brasil 2019, em São Paulo.

Bolsonaro também reforçou a independência de atuação do Banco Central sob seu governo, dizendo que o projeto de lei do governo para dar autonomia ao BC não fará "muita diferença", porque a instituição já opera com autonomia.

"Eu só ligo para o presidente do Banco Central depois que ele decide o Copom", afirmou.

