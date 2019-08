O presidente Jair Bolsonaro se reúne nesta terça-feira, 13, com ministros, presidentes de bancos federais e com o vice-presidente Hamilton Mourão no Palácio da Alvorada.

Antes da reunião do Conselho de Governo, Bolsonaro e os titulares das pastas acompanharam o hasteamento da bandeira nacional.

Após a reunião, Bolsonaro tem uma audiência separada com Mourão para, na sequência, ir ao Palácio do Planalto.