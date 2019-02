O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou ontem (27), que o presidente da República, Jair Bolsonaro, vai participar ativamente na discussão sobre a reforma da Previdência na sociedade depois do carnaval. O governo foi criticado abertamente pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, em relação à comunicação sobre a reforma.

"Logo depois do carnaval o presidente vai botar o peito n'água" sobre a Previdência. É muito importante a presença do presidente nesse debate da Previdência", disse o ministro, durante a 20ª CEO Brasil 2019 Conference, promovida pelo BTG Pactual.

Ele ainda afirmou que os militares ficaram de apresentar um projeto de reforma da carreira em 30 dias. E ressaltou que há um complicador à medida que será necessário alterar cinco leis. Por outro lado, ponderou que as mudanças podem ser feitas todas por projeto de lei, e não com uma emenda à Constituição, como o projeto de reforma da aposentadoria civil.

O ministro voltou a dizer que quer aprovar a reforma até junho nas duas Casas e disse esperar que, até lá, todas as carreiras (civil e militar) estejam "no mesmo patamar". Onyx Lorenzoni afirmou que o plano do governo é zerar o déficit primário em dois anos, mas não detalhou.

Na campanha presidencial, o hoje ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmava que pretendia zerar neste ano o rombo das contas públicas, sobretudo com uso de receitas extraordinárias, como privatizações, venda de ativos e prédios além de diminuição de fraudes. O problema é que, com as receitas não recorrentes o déficit voltaria no ano seguinte.

Questionado sobre quais pontos da reforma da Previdência governo poderia ‘abrir mão’ para garantir aprovação da matéria, Onyx considerou como "cláusula pétrea" e "inegociável" a de conseguir, "no mínimo", uma economia de R$ 1 trilhão em dez anos. Segundo ele, é possível negociar mudanças no projeto desde que essa economia seja obtida.

Apesar da fala, o ministro da Casa Civil evitou comentar sobre alterações em pontos como o Benefício de Prestação Continuada (BPC) pago a idosos e a aposentadoria rural. "Calma, está sendo negociado, acertado", se limitou a dizer.

Nesta semana o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), defendeu que as mudanças no BPC e na aposentadoria rural sejam retiradas da pauta da Previdência e avaliadas separadamente. "Se o impacto fiscal com BPC é pequeno, para que poluir pauta com isso?". Sobre a aposentadoria rural, Maia afirmou também que uma Medida Provisória para combater fraudes no processo pode resolver a questão e reduzir o déficit do setor.

Sobre a possível negociação de cargos para a aprovação da PEC da Nova Previdência, Onyx afirmou apenas: "Estamos conversando". "É um governo que trabalha muito e fala pouco." Ele citou a eleição de Davi Alcolumbre (DEM-AP) para presidente do Senado, que teve como um dos principais articuladores o próprio ministro. "O governo tem a humildade de saber que tem muito a fazer e trabalhar".

Ontem o presidente se comprometeu com os líderes dos partidos que podem votar a favor da reforma da Previdência a fazer uma defesa mais enfática do tema em suas redes sociais, inclusive utilizando a ajuda do seu filho, Carlos Bolsonaro. A falta de envolvimento dele com o tema irritou aliados que não querem herdar o ônus da proposta sozinhos.

Os deputados reclamaram que Bolsonaro está "mudo" sobre o assunto nas suas páginas. Em resposta, Bolsonaro afirmou que gravará mais vídeos para as redes e se comprometeu a fazer "lives", as transmissões ao vivo pela internet, para tratar do tema diretamente com a população. A ideia é que ele endosse os argumentos que os parlamentares usarão para convencer a população.