O presidente da República, Jair Bolsonaro, defendeu transferir o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) para o Banco Central por meio de uma proposta já em andamento no Congresso. Ele reafirmou que o conselho será transferido para a instituição financeira para que concursados do BC trabalhem no órgão.

Uma versão de medida provisória para o Coaf, destacou Bolsonaro, deve estar pronta e pode ser assinada quando o ministro da Economia, Paulo Guedes estiver em Brasília.

Para o presidente, emendar um projeto de lei ou uma medida provisória que já está na Câmara facilita a tramitação da transferência do Coaf.

"Se puder pegar um projeto ou uma MP andando na Câmara, é melhor", disse o presidente, pontuando ter intenção de resolver o assunto "o mais rápido possível".

A mudança no Coaf foi anunciada por Bolsonaro com a justificativa de blindar o conselho do "jogo político".