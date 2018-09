Por Eduardo Simões

(Reuters) - O candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, foi alvo de uma facada na região do abdômen durante evento de campanha em Juiz de Fora (MG) nesta quinta-feira e está sendo submetido a uma cirurgia pois o golpe teria atingido seu fígado.

"O paciente Jair Messias Bolsonaro deu entrada no hospital por volta das 15h40 com uma lesão por material perfurocortante na região do abdômen. Ele foi atendido na urgência, passou por um exame de ultrassonografia e agora está no centro cirúrgico", informou em nota a Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora.

Segundo a GloboNews, o presidenciável estaria com uma aparente lesão hepática grave.

Um suspeito apontado como autor do ataque foi preso em flagrante e levado para a sede da Polícia Federal na cidade mineira, mas não foi identificado oficialmente.

A PF disse ainda que abriu inquérito para apurar o esfaqueamento e que Bolsonaro contava com a escolta de policiais federais quando foi atingido.

Um vídeo mostrou Bolsonaro sendo carregado após sofrer o ataque, com o que parecia ser um papel sobre o local do ferimento. Outro vídeo, feito por celular, mostrou o momento do ataque. Bolsonaro era carregado nos ombros por simpatizantes, quando sofre a facada na região do abdômen.

Pouco depois do ataque, outros candidatos à Presidência se manifestaram em repúdio ao atentado contra Bolsonaro, que lidera a corrida presidencial, e pedindo a punição dos responsáveis.

"A violência contra o candidato Jair Bolsonaro é inadmissível e configura um duplo atentado: contra sua integridade física e contra a democracia", disse a presidenciável da Rede, Marina Silva.

O candidato do PDT, Ciro Gomes, repudiou a violência "como linguagem política". "Solidarizo-me com meu opositor e exijo que as autoridades identifiquem e punam o ou os responsáveis por esta barbárie."

O presidenciável do PSDB, Geraldo Alckmin, disse esperar que Bolsonaro se recupere rapidamente. "Política se faz com diálogo e convencimento, jamais com ódio."

O candidato a vice-presidente pelo PT, Fernando Haddad, classificou como "lastimável" o ataque contra o deputado. "Repudio totalmente qualquer ato de violência e desejo pronto restabelecimento a Jair Bolsonaro... nós democratas precisamos garantir um processo pacífico."

(Reportagem adicional de Ricardo Brito, Lisandra Paraguassu e Maria Carolina Marcello, em Brasília)