O candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL) voltou agora à noite para o centro cirúrgico do hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde passa por um procedimento que não estava previsto.

Segundo fontes, ele está sendo submetido a uma nova cirurgia para correção de aderências entre as alças intestinais.

Durante a tarde desta quarta-feira (12), Bolsonaro teve náuseas e distensão abdominal. O paciente passou por uma tomografia, que apontou a obstrução.

No boletim da manhã, os médicos informaram a suspensão da alimentação oral por causa do surgimento da distensão abdominal (inchaço do abdômen provocado por ar e que é consequência da redução do movimento do intestino). Desde então, ele vinha recebendo alimentação pela veia.

O presidenciável foi operado na última quinta-feira (6) na Santa Casa de Juiz de Fora (MG), após ter sido atingido por uma facada durante ato de campanha na cidade.