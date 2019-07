RIO DE JANEIRO (Reuters) - O governo brasileiro enviou aos Estados Unidos uma consulta formal, o chamado "agrément", sobre a indicação de Eduardo Bolsonaro para ser embaixador naquele país, e tem a "grande certeza" de que o filho do presidente Jair Bolsonaro será aprovado para o cargo, disse o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, nesta sexta-feira.

"Foi pedido o 'agrément' e esperamos a resposta americana, de acordo com a praxe diplomática. Mas tenho a grande certeza de que será concedido pelo governo americano, e Eduardo Bolsonaro será um ótimo embaixador", disse Araújo, em entrevista coletiva durante encontro de ministros de Relações Exteriores de países do grupo Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).

A indicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro como embaixador do Brasil nos EUA tem sido criticada por ele não ser diplomata de carreira e, para alguns, não ter estatura para o cargo, mas conta com o apoio vigoroso do chanceler brasileiro.

Para ser nomeado embaixador nos EUA, Eduardo terá que ser sabatinado e aprovado tanto pela Comissão de Relações Exteriores do Senado como pelo plenário da Casa. Atualmente, Eduardo Bolsonaro é deputado federal.

Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro disse que o "agrément" foi enviado na quinta-feira ou seria enviado nesta sexta, e disse que o Brasil não está com pressa.

“Acho que foi mandado ontem o 'agrément'. Acho que foi ontem, se eu não me engano. Não tenho certeza. Eu acertei com o Ernesto (Araújo), se não foi ontem, foi hoje. A gente não está com pressa”, disse Bolsonaro.

