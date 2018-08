O candidato a vice-presidente pelo PT, Fernando Haddad, afirmou na manhã desta quinta-feira, 9, em evento com investidores organizado pelo banco BTG Pactual que o País está vivendo uma "anarquia jurídica, inclusive em tribunais superiores".

Haddad, que deve assumir a cabeça da chapa petista em caso de impedimento judicial do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, defendeu mais uma vez as discussões em torno da reforma do judiciário. Após polêmicas, o programa do PT atenuou as propostas de alterar leis que "interditam a política".

O petista defendeu mais uma vez a regulação econômica dos meios de comunicação. "Inclusive acho que a ex-presidente Dilma Rousseff perdeu a oportunidade de enviar este projeto de lei", afirmou.