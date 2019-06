Foi convertido em lei o Projeto de Lei da Câmara (PLC) 305/2009, que garante a irmãos que frequentam a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica vagas na mesma escola pública próxima a sua residência. A Lei 13.845 de 2019 foi sancionada, sem vetos, pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 18./ Agências

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara aprovou o o Projeto de Lei 9949/18, que confere a Gramado, no Rio Grande do Sul, o título de Capital Nacional do Chocolate Artesanal. Autor da proposta, o deputado Jerônimo Goergen (PP-RS) informou que o início da produção local de chocolate artesanal em Gramado ocorreu na década de 1970, com o chocolate Prawer. O texto segue agora para o Senado, caso não haja recurso para análise pelo Plenário./ Agências

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse na última quarta-feira que o Executivo vai encaminhar ao Congresso uma proposta sobre o Programa Mais Médicos que tentará resolver a situação dos profissionais cubanos que ficaram no Brasil. Em novembro último, o governo de Cuba retirou-se da iniciativa após o então presidente eleito Jair Bolsonaro criticar a participação daquele país no programa. Mandetta criticou o modelo do programa e se solidarizou com os médicos cubanos. / Agências