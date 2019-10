(Reuters) - A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta terça-feira a Medida Provisória 886, que reformula a estrutura do Poder Executivo, e a matéria tem agora de ser aprovada pelo Senado até o final da quarta-feira para não perder validade.

A MP fez alterações administrativas na estrutura do Palácio do Planalto --como a mudança da articulação política das mãos do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, para o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos.

(Por Eduardo Simões, em São Paulo)