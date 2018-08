Os candidatos ao governo de São Paulo iniciam o horário político de rádio e televisão nesta sexta-feira (31) com estratégias muito semelhantes, se apresentando ao público, indicando pequenos feitos de suas trajetórias e projetando perspectivas de mudança para o governo do Estado.

Para muitos analistas e para os próprios políticos, a campanha se inicia, de fato, hoje, já que este é o momento em que o eleitor começa a conhecer melhor seus candidatos e passa a ver com mais clareza as propostas de cada um. Ao todo, os blocos diários durarão 25 minutos divididos em três horários, sendo que neste primeiro dia falarão os candidatos a senador, deputado estadual e a governador. Este segmento estará nas TVs e rádios todas as segundas, quartas e sextas.

Puxando a fila dos maiores espaços na propaganda partidária, o ex-prefeito de São Paulo e candidato do PSDB, João Doria, fará uma retratação de sua saída à frente da gestão municipal, um ano e três meses após ter sido eleito no primeiro turno de 2016. Líder nas pesquisas com 20% e 25%, segundo o Ibope e o Datafolha, o gestor vai focar no eleitorado interiorano para se consolidar e amenizar sua imagem negativa na capital. Além dos 2’58’’, o tucano terá um arsenal de 324 inserções de 30 segundos.

“Acho que a retratação é uma justificativa da trajetória. Um argumento que ficará centrado no horário é mostrar que o PSDB não entregou a cidade para qualquer um. Eles vão usar a figura do Mario Covas, essa tradição da família, além do fato de ter deixado a Prefeitura na mão do PSDB”, analisou o especialista em marketing político da Universidade Mackenzie, Roberto Gondo, lembrando que José Serra trilhou o mesmo caminho de Doria, em 2006, quando trocou a Prefeitura pelo governo paulista, deixando Gilberto Kassab (então DEM) como prefeito.

Paulo Skaf (MDB), segundo colocado nas pesquisas (18% e 20% no Ibope e Datafolha) usará a organização do Sistema S (Sesi, Senai, Senac, Sebrae e Sesc) para se projetar na disputa. Presidente licenciado da Fiesp, o emedebista conta com recall eleitoral e aposta na “receita de bolo” onde a vitrine da rede S serve como indicativo de que conhece o caminho para melhorar o Estado, sobretudo a área de ensino. Ele terá 1’10’’, além de 127 inserções.

“Skaf está nessa receita de bolo há três campanhas e só isso já ficou provado que não é suficiente. Os paulistanos não acreditam muito no Doria, mas o interior vê ele de uma forma muito positiva, como gestor. Skaf também é visto assim, mas estão estigmatizando ele como salvador da educação. É uma estratégia equivocada usar o Sistema S e só isso não vai alavancar”, ponderou o especialista do Mackenzie.

Atual governador, Marcio França (PSB) precisa driblar o desconhecimento de sua figura para conseguir almejar algo nesta campanha. Dono do segundo maior tempo do pleito, com 2’17’’ e 248 inserções, o ex-prefeito de São Vicente, litoral paulista, fará um desenho de sua vida pública e pessoal. Pesa contra ele, o fato de estar em uma campanha curta e com dois candidatos parelhos e bem conhecidos do eleitor.

“Os três primeiros – Doria, Skaf e França – são três bons candidatos. França acabou caindo dentro de uma eleição com dois grandes ‘players’. A gente não pode esquecer que para alguém crescer, é preciso que outro desidrate e o França não tem de onde tirar esses votos, já que os outros dois estão, de certa forma, consolidados”, projetou Gondo.

Candidato do PT, o ex-ministro do Trabalho e ex-prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho vai colar a imagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na campanha para captar votos. Seu programa resgatará um vídeo do líder petista gravado no ano passado, tentando fixar o laço que une Marinho e Lula. Ele terá ao seu dispor 1’23’’ no bloco diário e 151 inserções neste turno.

Marcio França e o petista transitam entre os 4% e 5% no Ibope e no Datafolha. Contam, também, com as menores rejeições entre os paulistas, com 11% e 14%, respectivamente.

Historicamente, o PT consegue gravitar próximo aos 20% e há quem aposte na repetição da média este ano, como o ex-governador Alberto Goldman (PSDB). Em vídeo publicado nesta semana, o tucano apostou que o PT dificilmente terá apenas 5% de votos no abrir das urnas deste primeiro turno, em 7 de outubro.

“Acho que é uma situação atípica para o PT. É preciso separar o joio do trigo e mostrar o que é Lula e o que é o PT. A situação nacional mostra isso, já que o Lula tem mais de 30%, mas não consegue transferir esse percentual para o Fernando Haddad. Marinho é um candidato limitado no debate e tem essa imagem de político desgastado”, pontuou Gondo.