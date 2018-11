O futuro ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, afirmou nesta quarta-feira que a nova pasta unirá competências atualmente de responsabilidade dos ministérios de Cidades e Integração Nacional, que passarão a ser secretarias especiais.

De acordo com Canuto, confirmado nesta quarta pelo presidente eleito Jair Bolsonaro como titular do novo ministério, a pasta terá como objetivo potencializar as especialidades de cada Estado e dos municípios.

Canuto disse ainda que vai confirmar com Bolsonaro se o programa Minha Casa Minha Vida ficará com o novo ministério.