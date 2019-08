A possibilidade de prescrição de crimes e outras anulações em casos ligados à Operação Lava Jato foi ampliada desde que o Supremo Tribunal Federal (STF) tornou sem efeito a condenação em primeira instância de Aldemir Bendine, ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras.

A avaliação é de advogados criminalistas depois que a Segunda Turma do STF anulou, no dia 27, a condenação de Bendine por ele ter sido notificado ao mesmo tempo em que réus delatores para apresentar suas alegações finais (manifestação processual que antecede o julgamento), e não posteriormente.

A defesa do ex-presidente da estatal alegou cerceamento de defesa e agora outros condenados no âmbito da Lava Jato – incluindo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva – recorreram ao STF pedindo a anulação de suas sentenças com base no mesmo argumento.

De acordo com a força-tarefa da Lava Jato, o precedente firmado pela Segunda Turma do Supremo no caso de Bendine poderá levar à anulação de 32 sentenças envolvendo 143 dos 162 réus condenados na operação.

Ontem (29), por exemplo, o ministro Edson Fachin, do STF, decidiu enviar ao plenário da Corte um habeas corpus no qual um ex-gerente da Petrobras pede a anulação da sentença. Em seu despacho, o ministro observa que a questão deve ser analisada pelo plenário do Supremo de forma a “preservar a segurança jurídica e a estabilidade jurisprudência do tribunal”, de acordo com nota no site do STF.

Na opinião de magistrados, o processo de Bendine não seguiu todas as etapas previstas em lei, já que o réu teve o mesmo tempo que seus delatores da Odebrecht para apresentar suas alegações, quando o correto seria, segundo eles, se manifestar por último, após todas as exposições.

Bendine foi preso em julho de 2017 e solto em abril deste ano. Foi condenado pelo então juiz Sérgio Moro a 11 anos de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Sua pena chegou a ser reduzida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), para 7 anos e 9 meses.

Daniel Gerber, criminalista e mestre em Direito Penal e Processual Penal, destaca que o acusado somente é instado a se pronunciar, seja em interrogatório, seja em alegações finais, após todas as acusações contra si estarem no processo. “Coube à Suprema Corte a readequação constitucional e adequada de um equívoco lamentável ocorrido em sede de instrução processual. Resta claro também que essa readequação atinge todo e qualquer procedimento que tenha incorrido no mesmo equívoco.”

Fernando Castelo Branco, criminalista e professor da pós-graduação da Escola de Direito de Brasil (EDB), discorda da tese defendida por procuradores de que a anulação represente uma derrota da Lava Jato. “Eu não acredito que a decisão do STF tenha significado um abalo na Lava Jato e nas investigações. Ou ainda que tenha aumentado a sensação de impunidade. Acredito que o caráter alarmista nesse caso é profundamente equivocado.”

Adib Abdouni, advogado criminalista e constitucionalista, defende a diferenciação de prazos processuais entre delatores e delatados. “A abertura de prazo simultâneo para a apresentação de alegações finais sem distinção entre delatores e delatados incorre em grave violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa”.

Abdouni conclui que a repetição desse procedimento nos demais processos da Lava Jato levará a novas anulações.