O candidato do PDT, Ciro Gomes, disse em vídeo divulgado nesta segunda-feira (13) que poderá afrouxar as exigências de depósito compulsório caso os bancos decidam ajudar no refinanciamento a juros mais baixos da dívida de brasileiros inadimplentes, depois da concessão de desconto no montante do débito.

O pedetista, que transformou a promessa de tirar 63 milhões de brasileiros inadimplentes do SPC em um mote de campanha, afirmou que o governo atuará para renegociar e obter descontos.

“O primeiro movimento: pegar essa dívida toda, que eu já sei quanto é, e botar o governo para proteger os endividados. ‘Agora é comigo que você vai negociar, meu patrão. Senta aqui e traz o desconto para mim. O povo agora não está mais desprotegido, agora tem um governo comprometido com o povo’”, explicou./Reuters