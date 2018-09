Candidato do PDT à Presidência nas eleições 2018, Ciro Gomes, foi fiel ao seu estilo na Sabatina Estadão-Faap com os presidenciáveis nesta terça-feira (4) – o de defender de forma enfática suas convicções sobre o que acredita ser melhor para o Brasil.

O pedetista disse que fica com os “mortadelas”, na polarização que impera no País, e classificou como frágil e injusta a prisão do ex-presidente da República Lula, mas afirmou que o petista não deve ser candidato. Ele criticou mais uma vez o candidato Jair Bolsonaro (PSL) e pediu para que “o Brasil não cometa esse suicídio coletivo”. Ciro reconheceu também que “a classe política não merece tanto carinho”. /Agências