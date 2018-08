O candidato do PDT, Ciro Gomes, atacou o PT, em agenda no Rio, nesta sexta-feira, 3. Após a convenção que lançou o deputado estadual Pedro Fernandes para disputar o governo estadual, o ex-ministro disse que o PT se aproveita do carinho e da gratidão do povo em relação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para "enganar a população" na apresentação de um candidato.

"O que está em jogo, na burocracia do PT, é uma grande enganação, aproveitando o carinho e a gratidão justas que o povo tem com o Lula. Eles querem criar uma comoção no País para que, no dia que o Lula for tornado inelegível, eles apontem outro poste. A grande questão é se o Brasil aguenta outro poste, ou parte grande da situação que vivemos hoje devemos a escolha de um poste pelo Lula", afirmou.

Ciro disse que "está sendo eleito pelo PT" e que o partido avalia que o candidato Jair Bolsonaro (PSL) vai rivalizar com Geraldo Alckmin (PSDB) no campo da direita.

"Eles (PT), convencionais que viraram como todos os tradicionais e grandes partidos brasileiros, acham que Marina, por não ter estrutura ou dinheiro, está fora de combate. Eu não penso assim, e acham que eu sou a grande ameaça. A única coisa que explica esse gesto é eles acharem que eu sou a grande alternativa de renovação do campo progressista brasileiro, depois que o Lula claramente não vai ser candidato, ou não vão deixar ele ser", disse.