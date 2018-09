O candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, disse na chegada do debate entre presidenciáveis promovido por Estadão/TV Gazeta/Jovem Pan/Twitter esperar que Jair Bolsonaro se recupere logo do ataque sofrido na quinta-feira, para que os dois possam voltar a debater os temas da eleição.

"Assim que soube, fiquei chocado porque vinha tentando avisar que o clima de radicalização poderia descambar para a violência", afirmou o pedetista, que chegou a ligar para o deputado fluminense na quinta-feira, mas não conseguiu falar com ele. "Desejo que ele se restabeleça rapidamente para a gente pode discutir de novo. Sou contra tudo que ele representa, suas ideias contra as mulheres, os negros e os gays."

Questionado sobre como será o clima do debate sem a presença de Bolsonaro, Ciro disse tentam colar nele uma imagem de agressivo com os adversários, o que não é verdade. "Todas energias minhas são para denunciar o baronato financeiro, os golpistas, os responsáveis pelo desemprego", afirmou. Ele disse ainda que não "pessoaliza" o antagonismo em um de seus adversários.

Ciro ainda jogou panos quentes sobre a entrevista do general Villas Bôas, que disse ao Estado que o clima de acirramento no Brasil pode levar a legitimidade do próximo presidente a ser questionada. "Tenho pelo general Villas Bôas um apreço pessoal. A mim me incômoda muito este tipo de declaração, mas sei que ele só faz isso para segurar os cachorros agressivos à sua subordinação", declarou.