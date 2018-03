Pré-candidato ao Palácio do Planalto, Ciro Gomes (PDT) afirmou nesta sexta-feira (14) que sua “obsessão é a saúde fiscal do Brasil”. Fugindo do discurso privatista, o ex-governador do Ceará indicou que buscará o crescimento por meio da indústria nacional.

Apresentando suas propostas na Câmara Americana de Comércio (Amcham), Gomes indicou que é preciso encerrar um ciclo de promoção do consumo com viés populista, e empregar esforços em recuperar a forte desindustrialização promovida nos últimos anos no País.

“O Brasil não pode continuar com esses ciclos de consumo como fez. Precisamos impulsionar o lado da oferta, ou o Brasil vai continuar vivendo dessa forma que vemos”, disse ele, sob a égide de um discurso pró-competitividade da indústria brasileira.

Em sua visão, e defendendo a não privatização, Ciro disse que o governo gasta milhões para importar recursos básicos de outros países, mas deixa de investir no fortalecimento e melhoria dos produtos ofertados aqui. O pedetista citou como exemplo hospitais públicos que gastam milhões não com importação tecnológica, mas na compra de cadeiras, seringas entre outros artigos do dia-a-dia da saúde.

“Estou propondo que a gente olhe para o grande quadro e perceba que, por esse caminho, o Brasil está indo para o brejo. (...) Minha questão básica é que a gente assuma um compromisso com o mundo produtivo, privilegiar o mundo do trabalho e da produção”, projetou o candidato.

O ex-governador do Ceará comentou que existe uma “usina de intriga” em torno da sua amizade com o ex-presidente Lula, tentando colocá-los em lados opostos. Amigo do petista há 30 anos, Ciro rebateu.

“Há uma intrigalhada acontecendo que é por dois motivos. Um é o medo de que nos unamos todos para enfrentar isso daí – e estaremos unidos no segundo turno, ninguém duvide. O outro é a burocracia do PT, que precisa dessa intriga para manter o capital político do Lula até que ele seja removido”, indicou Ciro.