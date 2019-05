O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), assume interinamente a presidência da República entre hoje e amanhã. A transmissão de cargo ocorrerá por volta das 15h, na base aérea de Brasília, antes do presidente em exercício, Hamilton Mourão, embarcar para a China.

Maia ficará provisoriamente no comando do País até o retorno do presidente Jair Bolsonaro dos Estados Unidos, previsto para ocorrer na madrugada desta sexta-feira, 17. Enquanto isso, ele deve despachar do Palácio do Planalto.