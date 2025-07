Com tornozeleira, Bolsonaro terá toque de recolher

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) terá que usar tornozeleira eletrônica e cumprir toque de recolher noturno, conforme decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), divulgada nesta sexta-feira (18). As medidas foram determinadas no âmbito da investigação sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Regras de Bolsonaro com tornozeleira

Segundo a decisão, Bolsonaro está proibido de se ausentar de sua residência entre 19h e 7h, exceto em caso de emergência médica ou autorização judicial. O monitoramento por tornozeleira eletrônica será feito em tempo real pelas autoridades federais.

Jair Bolsonaro está proibido de entrar em contato com embaixadores e diplomatas estrangeiros, e nem pode chegar perto de embaixadas. Ele também impedido de entrar em contato com outros réus e investigados pelo Supremo.

Cumprindo mandado de busca e apreensão da casa de Jair Bolsonaro (PL), a Polícia Federal encontrou US$ 14 mil e R$ 8 mil em notas, e também um pen drive escondido no banheiro do imóvel, localizado em Brasília.

Bolsonaro foi conduzido pela PF à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária para colocar tornozeleira eletrônica.

O risco de fuga para os EUA motivou operação contra Bolsonaro. Na quinta-feita, 17, sugeriu que poderia negociar diretamente com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para evitar a taxa de 50% nos produtos brasileiros.